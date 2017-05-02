В Берлине заявляют, что на переговорах с Путиным Меркель сделает упор на вопросы повестки будущего саммита G20

Основная цель канцлера ФРГ Ангелы Меркель на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным - прощупать почву перед летним саммитом G20, сообщил во вторник радиостанции "Дойче велле" высокопоставленный источник в правительстве Германии.

А.Меркель, которая проведет переговоры с В.Путиным 2 мая в Сочи, хотела бы выяснить отношение Москвы к тем положениям, которые Берлин как организатор саммита G20 хотел бы зафиксировать в итоговом коммюнике. Оно принимается с согласия всех участников "двадцатки" при отсутствии возражений, рассказал источник.

На фоне растущих тенденций протекционизма правительство ориентированной на экспорт Германии считает особенно важным вотум G20 в пользу свободной торговли и регулирования финансовых рынков. Другие близкие сердцу канцлера темы - защита климата, помощь странам Африки, меры, позволяющие устранить причины, побуждающие людей покидать свои страны.

Канцлер не уверена, что на саммите российский президент поддержит некоторые инициативы Германии, в частности, направленные на противодействие отмыванию денег, помощь Африке и решение миграционного кризиса, пояснили источники.

Саммит G20 пройдет в немецком городе Гамбурге 7-8 июля.

Уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер подтвердил, что поездка канцлера в Сочи в первую очередь рассматривается как подготовка к саммиту G20.

Однако, по его словам, очевидно, что на переговорах с В.Путиным будут затронуты и другие международные темы. "Я имею в виду в первую очередь конфликт на Украине, вопрос о том, как быть дальше с Сирией, наверное, о Ливии и Йемене тоже зайдет речь, - сказал Г.Эрлер в интервью "Дойче велле".

"Предполагаю, что и тема гражданского общества, внутриполитическое развитие в России, а также проблемы экономического сотрудничества также будут на повестке дня переговоров", - сказал он.

Г.Эрлер назвал абсолютно неприемлемым вмешательство во внутренние дела Германии с помощью таких методов, как прослушивание телефонных разговоров, электронный шпионаж или хакерские атаки. "Если будут предприняты попытки вмешаться, как это предположительно было сделано в американской президентской кампании, то это будет сильным отягощением германо-российских отношений", - предупредил немецкий политик.