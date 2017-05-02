В Берлине заявляют, что на переговорах с Путиным Меркель сделает упор на вопросы повестки будущего саммита G20

Основная цель канцлера ФРГ Ангелы Меркель на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным - прощупать почву перед летним саммитом G20, сообщил во вторник радиостанции "Дойче велле" высокопоставленный источник в правительстве Германии.
А.Меркель, которая проведет переговоры с В.Путиным 2 мая в Сочи, хотела бы выяснить отношение Москвы к тем положениям, которые Берлин как организатор саммита G20 хотел бы зафиксировать в итоговом коммюнике. Оно принимается с согласия всех участников "двадцатки" при отсутствии возражений, рассказал источник.
На фоне растущих тенденций протекционизма правительство ориентированной на экспорт Германии считает особенно важным вотум G20 в пользу свободной торговли и регулирования финансовых рынков. Другие близкие сердцу канцлера темы - защита климата, помощь странам Африки, меры, позволяющие устранить причины, побуждающие людей покидать свои страны.
Канцлер не уверена, что на саммите российский президент поддержит некоторые инициативы Германии, в частности, направленные на противодействие отмыванию денег, помощь Африке и решение миграционного кризиса, пояснили источники.
Саммит G20 пройдет в немецком городе Гамбурге 7-8 июля.
Уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер подтвердил, что поездка канцлера в Сочи в первую очередь рассматривается как подготовка к саммиту G20.
Однако, по его словам, очевидно, что на переговорах с В.Путиным будут затронуты и другие международные темы. "Я имею в виду в первую очередь конфликт на Украине, вопрос о том, как быть дальше с Сирией, наверное, о Ливии и Йемене тоже зайдет речь, - сказал Г.Эрлер в интервью "Дойче велле".
"Предполагаю, что и тема гражданского общества, внутриполитическое развитие в России, а также проблемы экономического сотрудничества также будут на повестке дня переговоров", - сказал он.
Г.Эрлер назвал абсолютно неприемлемым вмешательство во внутренние дела Германии с помощью таких методов, как прослушивание телефонных разговоров, электронный шпионаж или хакерские атаки. "Если будут предприняты попытки вмешаться, как это предположительно было сделано в американской президентской кампании, то это будет сильным отягощением германо-российских отношений", - предупредил немецкий политик.
Генсек ОИС посетит 3-5 мая с визитом Азербайджан
Президент Алиев признателен Джибути за принятие резолюции, осуждающую Ходжалинский геноцид
Азербайджанские парламентарии раскритиковали позицию ПАСЕ по Турции
Первое заседание Комитета кредиторов Gandjabank состоится 5 мая
Первое заседание Комитета кредиторов AtraBank состоится 12 мая
ОАЭ призывает страны ОПЕК и не-ОПЕК договориться о сокращении добычи нефти во II полугодии
Во Франции арт-дилер забыл в такси картину стоимостью 1,5 млн евро
Президент Азербайджана одобрил увеличение пенсионного возраста
Президент Алиев наградил деятеля искусства Рамиза Гулиева орденом Чести
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»