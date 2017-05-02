Президент Азербайджана одобрил увеличение пенсионного возраста

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О трудовых пенсиях», предусматривающие увеличение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 65 лет.
Текст поправок опубликован во вторник в официальной печати.
Поправки в закон предусматривают поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, женщин - с 60 до 65.
В настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, для женщин – 60 лет.
Согласно принятым поправкам, пенсионный возраст для мужчин до 2021 года ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев, женщин - до 2027 года ежегодно на шесть месяцев.
Кроме того, поправки предусматривают ликвидацию понятия "базовая часть пенсии". Вместо нее будет применяться минимальная пенсия, размер которой составит 110 манатов.
Поправки в закон вступят в силу 1 июля 2017 года.
Р.Бабаев
Генсек ОИС посетит 3-5 мая с визитом Азербайджан
Президент Алиев признателен Джибути за принятие резолюции, осуждающую Ходжалинский геноцид
Азербайджанские парламентарии раскритиковали позицию ПАСЕ по Турции
Первое заседание Комитета кредиторов Gandjabank состоится 5 мая
Первое заседание Комитета кредиторов AtraBank состоится 12 мая
ОАЭ призывает страны ОПЕК и не-ОПЕК договориться о сокращении добычи нефти во II полугодии
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Экс-премьер Казахстана Ахметов, осужденный за коррупцию, подал апелляцию на решение суда о взыскании материального ущерба
Глава МИД Бельгии извинился в парламенте за голосование в ООН в пользу Саудовской Аравии
В Казахстане изучат вопрос о введении особых требований к внешнему виду граждан
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»