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Социум 02.05.2017 14:01

Президент Азербайджана одобрил увеличение пенсионного возраста

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О трудовых пенсиях», предусматривающие увеличение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 65 лет.

Текст поправок опубликован во вторник в официальной печати.

Поправки в закон предусматривают поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, женщин - с 60 до 65.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, для женщин – 60 лет.

Согласно принятым поправкам, пенсионный возраст для мужчин до 2021 года ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев, женщин - до 2027 года ежегодно на шесть месяцев.

Кроме того, поправки предусматривают ликвидацию понятия "базовая часть пенсии". Вместо нее будет применяться минимальная пенсия, размер которой составит 110 манатов.

Поправки в закон вступят в силу 1 июля 2017 года.

Р.Бабаев

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Тэги: ПЕНСИИ, ВОЗРАСТ, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]