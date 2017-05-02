Парламент Азербайджана утвердил Risk Service Contract по блоку Умид-Бабек

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил Risk Service Contract на разведку и разработку блока морских месторождений Умид-Бабек, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Risk Service Contract по разработке блока морских месторождений Умид-Бабек был подписан 12 января 2017 года. Он подписан между SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и SOCAR Umid Oil and Gas Limited. К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production.
Представляя соглашения, вице-спикер парламента Валех Алексеров отметил, что сохранение полного контроля над газоснабжением на внутреннем рынке страны и сокращение зависимости от внешних факторов, а также обеспечение внутреннего спроса на газ по возможно низким ценам считается основной и стратегической целью правительства Азербайджана. По его словам, для достижения этой цели принято решение о разработке компанией SOCAR блока Умид-Бабек.
В.Алескеров подчеркнул, что с 2012 года по 1 марта 2017 года с месторождения Умид добыто суммарно 1,314 млрд кубометров газа и 217,7 тыс. тонн конденсата.
Перспективный блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 30 млн тонн конденсата. Запасы структуры Бабек оцениваются в 400 млрд кубометров газа и 80 млн тонн конденсата.
До сих пор разработка месторождения Умид велась ООО «SOCAR Umid», учрежденным компаниями SOCAR (80%) и Nobel Oil Exploration and Production Ltd (20%). Добыча первого газа с месторождения началась в сентябре 2012 года.
Долгосрочная программа разработки блока предполагает добычу с месторождения Умид 5 млрд кубометров газа в год и бурение скважин на структуре Бабек. Добычу газа со структуры Бабек SOCAR планирует начать в 2019 году.
А.Азизов
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