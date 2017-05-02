В Казахстане изучат вопрос о введении особых требований к внешнему виду граждан

В правительстве Казахстана хотят видеть казахстанцев в одежде, соответствующей требованиям времени и традициям.
"Конечно, у нас сохраняется право каждого гражданина одеваться так, как ему угодно. Вместе с тем, необходимо проводить разъяснительную работу с теми гражданами, которые следуют наставлениям, чуждым нашему народу", - сказал министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции во вторник в Астане.
В этой связи министр привел в пример страны Ближнего Востока, где установлены строгие требования к одежде, как для своих граждан, так и для иностранных туристов, независимо от вероисповедания.
"Это очень важный, щепетильный вопрос. Мы будем его исследовать со всех сторон совместно с экспертами и специалистами. Правительство и гражданское сообщество придет к правильному, взвешенному решению", - сказал Н.Ермекбаев.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не раз обращал внимание на проявления религиозной непросвещенности казахстанской молодежи, когда девушки облачаются с головы до ног в черные одеяния, а юноши отращивают бороды и носят укороченные брюки.
"Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи надевают черную одежду в траурное время", - сказал ранее глава государства.
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