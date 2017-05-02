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Дальнее зарубежье 02.05.2017 17:01

Глава МИД Бельгии извинился в парламенте за голосование в ООН в пользу Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, выступая в федеральном парламенте, принес извинения тем, кого оскорбило голосование Бельгии на прошлой неделе в ООН за избрание Саудовской Аравии в комиссию по правам женщин, сообщили во вторник бельгийские СМИ.

Такое голосование бельгийской делегации вызвало в стране резкую критику, и парламент потребовал отчета МИД.

Глава бельгийского дипломатического ведомства заверил депутатов Палаты представителей в своей приверженности защите прав человека и равноправия мужчин и женщин.

Д.Рейндерс заявил о готовности к организации обширных дебатов об отношениях Бельгии и Саудовской Аравии, чтобы "нелицеприятно внести ясность по всем аспектам отношений" между двумя странами.

Министр также высказался за эмбарго на продажу оружия Саудовской Аравии, чтобы "подать пример в Европе".

Глава МИД Бельгии сообщил, что федеральные власти больше не будут оказывать содействия регионам страны по осуществлению экономических миссий в Саудовскую Аравию, "пока не внесена ясность" в отношения двух стран.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МИД, ИЗВИНЕНИЯ, САУДАРАВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]