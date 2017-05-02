Глава МИД Бельгии извинился в парламенте за голосование в ООН в пользу Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, выступая в федеральном парламенте, принес извинения тем, кого оскорбило голосование Бельгии на прошлой неделе в ООН за избрание Саудовской Аравии в комиссию по правам женщин, сообщили во вторник бельгийские СМИ.

Такое голосование бельгийской делегации вызвало в стране резкую критику, и парламент потребовал отчета МИД.

Глава бельгийского дипломатического ведомства заверил депутатов Палаты представителей в своей приверженности защите прав человека и равноправия мужчин и женщин.

Д.Рейндерс заявил о готовности к организации обширных дебатов об отношениях Бельгии и Саудовской Аравии, чтобы "нелицеприятно внести ясность по всем аспектам отношений" между двумя странами.

Министр также высказался за эмбарго на продажу оружия Саудовской Аравии, чтобы "подать пример в Европе".

Глава МИД Бельгии сообщил, что федеральные власти больше не будут оказывать содействия регионам страны по осуществлению экономических миссий в Саудовскую Аравию, "пока не внесена ясность" в отношения двух стран.