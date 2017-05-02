Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник принял законопроект "Об обременении движимого имущества", который предполагает создание госреестра об обременении движимого имущества.

Документ был принят сразу во II и III чтениях.

Законодательство и ранее позволяло выдавать кредиты под залог движимого имущества, однако объемы такого кредитования невелики из-за отсутствия единой базы данных об обременении движимого имущества.

Палата по надзору за финансовыми рынками ожидает резкого роста кредитования под залог движимого имущества после начала работы закона.

В разработке законопроекта участвовали и эксперты Международной финансовой корпорации (IFC).

А.Ахундов