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СНГ 02.05.2017 17:15

Экс-премьер Казахстана Ахметов, осужденный за коррупцию, подал апелляцию на решение суда о взыскании материального ущерба

В суд Карагандинской области Казахстана поступила апелляционная жалоба бывшего премьер-министра Серика Ахметова и еще троих осужденных за коррупцию бывших чиновников с просьбой отменить решение суда о взыскании с них материального ущерба, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в канцелярии суда N2 района им.Казыбекби города Караганды.

В своей жалобе они просят отменить решение суда первой инстанции от 18 марта текущего года по иску акимата Караганды о взыскании материального ущерба, причиненного государству, сказали в суде.

Сумма иска не уточняется.

С.Ахметов - бывший министр обороны Казахстана, был премьер-министром, первым вице-премьером, а еще ранее акимом Карагандинской области - в декабре 2015 года был осужден на 10 лет за коррупцию. Позже он в полном объеме возместил государству ущерб на сумму свыше 2,2 млрд тенге (текущий 314,4/$1), и апелляционная коллегия смягчила ему приговор до восьми лет колонии. Позже суд Абайского района удовлетворил ходатайство С.Ахметова и применил к нему закон "Об амнистии в связи с празднованием 25-летия Независимости Казахстана" и сократил ему неотбытую часть наказания на четверть, то есть на 1 год, 7 месяцев и 11 дней со дня введения в действие закона "Об амнистии".

Вместе с С.Ахметовым были осуждены еще 20 человек, в том числе бывшее руководство Карагандинской области, другие должностные лица областного акимата и работники коммерческих организаций.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКС/ПРЕМЬЕР, АПЕЛЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]