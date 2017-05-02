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Внешняя политика 02.05.2017 14:34

Президент Алиев признателен Джибути за принятие резолюции, осуждающую Ходжалинский геноцид

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил председателю Национальной Ассамблеи Джибути Мухаммаду Али Хумеда благодарность за принятие резолюции, осуждающую Ходжалинский геноцид.

И.Алиев и М.А.Хамед провели встречу во вторник в Баку, сообщает сайт президента Азербайджана.

"И.Алиев выразил благодарность за принятие парламентом Джибути резолюции о признании Ходжалинского геноцида. По его словам, парламенты более 10 стран мира приняли аналогичную резолюцию", - отмечается в информации.

Президент подчеркнул, что Азербайджан и Джибути активно взаимодействуют с целью расширения экономического сотрудничества. В частности, он отметил, что создание прямого авиасообщения между двумя странами положительно повлияет на объемы взаимной торговли.

Национальная Ассамблея (парламент) Джибути в январе 2017 года приняла резолюцию, осуждающую Ходжалинский геноцид.

В документе резко осуждается геноцид, совершенный Вооруженными силами Армении 26 февраля 1992 года против мирного азербайджанского населения Ходжалы, и содержится призыв к привлечению виновных в этом военном преступлении к уголовной ответственности.

Авторы резолюции выражают озабоченность судьбами более 1 млн азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, призывают международную общественность приложить максимум усилий для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории Азербайджана. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них — 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ДЖИБУТИ, ХОДЖАЛЫ


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