Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8579 RUR   0.0299 GBR   2.195 TRY   0.4793

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.84 Brent   51.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 31° Завтра 12° 23° 5 Май 15° 22° 6 Май 14° 24°

Регион 02.05.2017 17:32

МВД Грузии считает нежелательным визит российских байкеров из клуба "Ночные волки" в Тбилиси на День Победы

МВД Грузии полагает, что планируемое посещение Тбилиси на 9 мая российскими байкерами из клуба "Ночные волки" не отвечает духу праздника.

"Грузинская граница максимально открыта для тех туристов и иностранных граждан, которые уважают наше законодательство и не посещали оккупированных территорий. Что касается российских байкеров из клуба "Ночные волки", их объявленный визит в Грузию на 9 мая мы считаем нежелательным", - заявил во вторник журналистам заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили.

По его словам, аналогичный визит российских байкеров в прошлом году вызвал недовольство среди значительной части населения Грузии.

"Такой визит не отвечает духу праздника 9 мая", - заявил Ш.Хуцишвили.

Ранее руководитель грузинской неправительственной организации "Грузино-российский союз молодежи" Ираклий Кипиани сообщил журналистам о планах российских байкеров посетить Грузию на День Победы. Он заявил и о том, что направил в МВД соответствующее письмо с просьбой не чинить российским байкерам преграды и обеспечить их безопасность.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, МВД, РОССИЯ, БАЙКЕРЫ


Похожие новости


МВД Грузии сотрудничает с коллегами в Армении в связи задержанием на границе двух стран ПЗРК "Игла", заявляют в Тбилиси Президент Алиев за укрепление сотрудничества органов правопорядка Азербайджана и Грузии Возбуждено восемь уголовных дел по факту нападений на офисы партии грузинской оппозиции - МВД В Грузии заявляют о начале расследования заговора с целью свержения власти МВД Грузии уличило своего сотрудника в передаче служебной информации Гиви Таргамадзе, разыскиваемому Россией Премьер Грузии поручил создать рабочую группу для обсуждения вопроса реформирования службы госбезопасности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]