Сельскохозяйственная выставка CaspianAgro 2017 пройдет в Баку 17-19 мая

Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка CaspianAgro 2017 пройдет в Баку с 17 по 19 мая, отмечается в сообщении компании CEO (Caspian Event Organisers), являющейся организатором мероприятия.

«В этом году в выставке примут участие производители, дистрибьюторы сельскохозяйственных товаров и оборудования из Азербайджана, Беларуси, Италии, Китая, России, Турции, Шри-Ланки и других стран. Национальным стендом будут представлены Грузия, Нидерланды и Китай», - подчеркивается в информации.

Местные компании составят около 40% от общего числа участников выставки. Впервые страной-партнером выставки стали Нидерланды.

Одними из дебютантов этого года являются китайские компании, представляющие провинцию Цзянси (Юго-Восточный Китай).

Выставка охватит самые актуальные сферы сельскохозяйственной отрасли и представит оборудование для птицефабрик, теплиц, для сферы животноводства, субстраты, корма для животных и рыб, семена, минеральные удобрения, сельскохозяйственную технику, микроскопы, аппараты, лабораторные приборы и оборудование для повышения урожайности и регулярного исследования сельскохозяйственных культур.

Параллельно с CaspianAgro, также пройдут 23-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности «WorldFood Azerbaijan 2017» и Каспийская

международная выставка «Упаковка, тара, этикетка и полиграфия» IpackCaspian

2017.

Организаторами этих двух выставок выступают компания Iteca Caspian и ITE Group.

Н.Аббасова