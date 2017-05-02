Сельскохозяйственная выставка CaspianAgro 2017 пройдет в Баку 17-19 мая

Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка CaspianAgro 2017 пройдет в Баку с 17 по 19 мая, отмечается в сообщении компании CEO (Caspian Event Organisers), являющейся организатором мероприятия.
«В этом году в выставке примут участие производители, дистрибьюторы сельскохозяйственных товаров и оборудования из Азербайджана, Беларуси, Италии, Китая, России, Турции, Шри-Ланки и других стран. Национальным стендом будут представлены Грузия, Нидерланды и Китай», - подчеркивается в информации.
Местные компании составят около 40% от общего числа участников выставки. Впервые страной-партнером выставки стали Нидерланды.
Одними из дебютантов этого года являются китайские компании, представляющие провинцию Цзянси (Юго-Восточный Китай).
Выставка охватит самые актуальные сферы сельскохозяйственной отрасли и представит оборудование для птицефабрик, теплиц, для сферы животноводства, субстраты, корма для животных и рыб, семена, минеральные удобрения, сельскохозяйственную технику, микроскопы, аппараты, лабораторные приборы и оборудование для повышения урожайности и регулярного исследования сельскохозяйственных культур.
Параллельно с CaspianAgro, также пройдут 23-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности «WorldFood Azerbaijan 2017» и Каспийская
международная выставка «Упаковка, тара, этикетка и полиграфия» IpackCaspian
2017.
Организаторами этих двух выставок выступают компания Iteca Caspian и ITE Group.
Н.Аббасова
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