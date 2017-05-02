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АПК 02.05.2017 14:59

Сельскохозяйственная выставка CaspianAgro 2017 пройдет в Баку 17-19 мая

Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка CaspianAgro 2017 пройдет в Баку с 17 по 19 мая, отмечается в сообщении компании CEO (Caspian Event Organisers), являющейся организатором мероприятия.

«В этом году в выставке примут участие производители, дистрибьюторы сельскохозяйственных товаров и оборудования из Азербайджана, Беларуси, Италии, Китая, России, Турции, Шри-Ланки и других стран. Национальным стендом будут представлены Грузия, Нидерланды и Китай», - подчеркивается в информации.

Местные компании составят около 40% от общего числа участников выставки. Впервые страной-партнером выставки стали Нидерланды.

Одними из дебютантов этого года являются китайские компании, представляющие провинцию Цзянси (Юго-Восточный Китай).

Выставка охватит самые актуальные сферы сельскохозяйственной отрасли и представит оборудование для птицефабрик, теплиц, для сферы животноводства, субстраты, корма для животных и рыб, семена, минеральные удобрения, сельскохозяйственную технику, микроскопы, аппараты, лабораторные приборы и оборудование для повышения урожайности и регулярного исследования сельскохозяйственных культур.

Параллельно с CaspianAgro, также пройдут 23-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности «WorldFood Azerbaijan 2017» и Каспийская
международная выставка «Упаковка, тара, этикетка и полиграфия» IpackCaspian
2017.

Организаторами этих двух выставок выступают компания Iteca Caspian и ITE Group.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АПК, ВЫСТАВКА, АНОНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]