Генсек ОИС посетит 3-5 мая с визитом Азербайджан

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуф бин Ахмед Аль-Усаймин посетит 3-5 мая с официальным визитом Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В рамках визита Ю.Аль-Усаймин 3 мая встретится с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, по итогам которой состоится совместная пресс-конференция»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде