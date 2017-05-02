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Внешняя политика 02.05.2017 15:18

Генсек ОИС посетит 3-5 мая с визитом Азербайджан

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуф бин Ахмед Аль-Усаймин посетит 3-5 мая с официальным визитом Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В рамках визита Ю.Аль-Усаймин 3 мая встретится с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, по итогам которой состоится совместная пресс-конференция»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОИС, ГЕНСЕК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]