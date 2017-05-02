Генсек ОИС посетит 3-5 мая с визитом Азербайджан

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуф бин Ахмед Аль-Усаймин посетит 3-5 мая с официальным визитом Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«В рамках визита Ю.Аль-Усаймин 3 мая встретится с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, по итогам которой состоится совместная пресс-конференция»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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