Азеригаз в январе-апреле газифицировал свыше 130 новостроек

Производственное объединение (ПО) «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-апреле 2017 года газифицировало 133 многоэтажных жилых зданий, говорится в сообщении ПО.

«Таким образом, газом обеспечено 6,774 тыс. семей, проживающих в этих многоэтажных зданиях», - отмечается в сообщении.

В 2016 году Азеригаз газифицировал 397 многоэтажных жилых зданий.

«Азеригаз» газифицирует только те многоэтажные жилые здания, которые имеют полный пакет документов, свидетельствующих о принятии здания к эксплуатации.

Н.Аббасова