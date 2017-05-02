Азеригаз в январе-апреле газифицировал свыше 130 новостроек

Производственное объединение (ПО) «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-апреле 2017 года газифицировало 133 многоэтажных жилых зданий, говорится в сообщении ПО.
«Таким образом, газом обеспечено 6,774 тыс. семей, проживающих в этих многоэтажных зданиях», - отмечается в сообщении.
В 2016 году Азеригаз газифицировал 397 многоэтажных жилых зданий.
«Азеригаз» газифицирует только те многоэтажные жилые здания, которые имеют полный пакет документов, свидетельствующих о принятии здания к эксплуатации.
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