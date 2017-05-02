Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8579 RUR   0.0299 GBR   2.195 TRY   0.4793

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.84 Brent   51.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 31° Завтра 12° 23° 4 Май 16° 22° 5 Май 14° 24°

ТЭК 02.05.2017 15:36

Израиль рассчитывает договориться о строительстве газопровода для поставки в Турцию 5-10 млрд кубометров в год

Израиль выступает за скорейшее завершение переговоров по строительству газопровода в Турцию, заявил гендиректор министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля Шауль Меридор.

В интервью турецкому информационному агентству "Анадолу" Ш.Меридор сообщил, что объемы израильского газа, которые планируется поставлять в Турцию, могут достигнуть 5-10 млрд кубометров в год.

По словам гендиректора, переговоры продолжаются как на уровне правительств, так и частных компаний. Сейчас стороны детально обсуждают вопросы тарифов и объемов транспортировки израильского газа.

"Цену на израильский газ определят компании. Правительства не вмешиваются в вопросы тарифов", - сказал Ш.Меридор.

"Израиль стремится к скорейшему завершению переговоров. Точных сроков завершения переговоров назвать не могу, но обе стороны готовы продолжить обсуждения", - отметил он.

"Надеюсь, в будущем можно будет подписать соглашение. Я настроен позитивно", - подчеркнул гендиректор министерства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ, ГАЗОПРОВОД


Похожие новости


Парламент Турции ратифицировал соглашение о нормализации отношений с Израилем Турция заинтересована в сотрудничестве с РФ и Израилем – азербайджанский политолог Турция и Израиль подписали договор о нормализации отношений Договор о нормализации отношений между Турцией и Израилем будет подписан во вторник - турецкий премьер Турция и Израиль к концу недели объявят о нормализации отношений - газета Премьер Турции сравнил Нетаньяху с парижскими террористами

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]