Израиль рассчитывает договориться о строительстве газопровода для поставки в Турцию 5-10 млрд кубометров в год

Израиль выступает за скорейшее завершение переговоров по строительству газопровода в Турцию, заявил гендиректор министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля Шауль Меридор.
В интервью турецкому информационному агентству "Анадолу" Ш.Меридор сообщил, что объемы израильского газа, которые планируется поставлять в Турцию, могут достигнуть 5-10 млрд кубометров в год.
По словам гендиректора, переговоры продолжаются как на уровне правительств, так и частных компаний. Сейчас стороны детально обсуждают вопросы тарифов и объемов транспортировки израильского газа.
"Цену на израильский газ определят компании. Правительства не вмешиваются в вопросы тарифов", - сказал Ш.Меридор.
"Израиль стремится к скорейшему завершению переговоров. Точных сроков завершения переговоров назвать не могу, но обе стороны готовы продолжить обсуждения", - отметил он.
"Надеюсь, в будущем можно будет подписать соглашение. Я настроен позитивно", - подчеркнул гендиректор министерства.
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