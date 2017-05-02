BP в I квартале вернулась на прибыльный уровень

Британская нефтекомпания BP Plc завершила первый квартал с прибылью на фоне повышения стоимости топлива и мер по сокращению расходов.
Как сообщается в пресс-релизе компании, скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (replacement cost profit) в январе-марте составила $1,449 млрд против убытка в $0,583 млрд за аналогичный период прошлого года.
Базовая прибыль увеличилась до $1,51 млрд по сравнению с $0,532 млрд годом ранее.
Общий объем добычи углеводородов BP в первом квартале увеличился на 5% - до 3,53 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, без учета доли в "Роснефти" (MOEX: ROSN) - на 3%, до 2,388 млн бнэ/с.
Среднерыночная цена нефти марки Brent в январе-марте составляла $53,69 за баррель против $33,94 за баррель за тот же период 2016 года, говорится в отчетности. Средняя цена реализации нефти компании в мире увеличилась до $49,87 за баррель с $29,61 млрд.
BP прогнозирует, что программа развития крупных проектов позволит увеличить новое производство на 800 тыс. б/с к 2020 году.
Капзатраты компании в январе-марте составили $4,068 млрд против $4,478 млрд годом ранее.
На конец марта размер чистого долга компании увеличился до $38,6 млрд по сравнению с $30 млрд годом ранее.
BP оценивает выплаты, связанные с разлитием нефти в Мексиканском заливе, на уровне $4,5-5,5 млрд в 2017 году (в первом квартале уже было выплачено $2,3 млрд) и около $2 млрд в следующем году.
Котировки акций BP в начале торгов во вторник поднялись на 2%. Капитализация нефтепроизводителя с начала текущего года упала на 13% после роста на 44% по итогам 2016 года.
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