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ТЭК 02.05.2017 15:36

Нефть перешла к росту во вторник, Brent подорожала до $52,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок, упавшие накануне до минимальных отметок более чем за месяц, восстанавливаются во вторник на оптимизме по поводу продления соглашения об ограничении добычи между странами ОПЕК и их партнерами.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 поднялась на $0,59 (1,15%) - до $52,11 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,42 (0,86%) - до $49,26 за баррель.

По словам министра нефти ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, продление соглашения на второе полугодие будет логичным шагом, однако готовность сохранить добычу на пониженном уровне должны выразить все страны ОПЕК и не-ОПЕК.

Министр выразил уверенность в том, что спрос на нефть во втором полугодии повысится, и запасы топлива в мире упадут до среднего уровня за последние 5 лет.

Глава консалтинговой компании FGE Ферейдун Фешараки отметил, что практически не сомневается в продлении соглашения еще на шесть месяцев, однако для реальных изменений соотношения спроса и предложения на рынке ограничения добычи должны сохраняться до конца 2018 года.

Эксперты Citigroup полагают, что если государства ОПЕК и их партнеры договорятся не увеличивать добычу во втором полугодии, цены на нефть вполне могут вырасти до $65 за баррель, тогда как провал переговоров может привести к падению котировок до менее $40 за баррель.

Вопрос о продлении соглашения будет решен на очередной встрече ОПЕК, которая состоится 25 мая.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]