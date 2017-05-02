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ТЭК 02.05.2017 15:41

ОАЭ призывает страны ОПЕК и не-ОПЕК договориться о сокращении добычи нефти во II полугодии

Все участники соглашения о сокращении добычи нефти, как со стороны ОПЕК, так и со стороны стран не-ОПЕК, должны договориться о продолжении действия соглашения о снижении производства нефти во втором полугодии 2017 года, заявил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, передает агентство Bloomberg.

"Если мы будем продолжать сокращать добычу, нам придется зафиксировать это в соглашении. И само сокращение должно идти как со стороны стран ОПЕК, так и со стороны стран не-ОПЕК", - сказал он.

По словам С.аль-Мазруи, спрос на нефть может продолжить расти во второй половине 2017 года.

Как сообщалось, в декабре прошлого года 24 страны ОПЕК и не-ОПЕК подписали соглашение о сокращении добычи нефти по отношению к октябрю 2016 года. Страны ОПЕК взяли на себя обязательство сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки - до 32,5 млн баррелей в сутки, страны, не входящие в ОПЕК - на 558 тыс. баррелей в сутки, из которых 300 тыс. баррелей в сутки придется на Россию. Соглашение было заключено на первые полгода 2017 года с возможностью продления еще на полгода. Большинство стран ОПЕК уже высказались в поддержку пролонгации соглашения. Между тем, Минэнерго России обещает дать ответ в конце мая после совещаний с нефтяными компаниями.

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Тэги: ОАЭ, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]