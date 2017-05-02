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Регион 02.05.2017 15:42

Эрдоган вновь вступил в правящую Партию справедливости и развития

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь вступил в ряды правящей Партии справедливости и развитии (ПСР), сообщает во вторник газета "Хюрриет".

После избрания на пост главы государства в 2014 году Р.Т.Эрдоган был вынужден покинуть партию, которую он учредил еще летом 2001 года.

Возвращение Р.Т.Эрдогана к партийной деятельности после трехлетнего перерыва стало возможно после принятия поправок к конституции в результате состоявшегося ранее референдума.

16 апреля в Турции прошел референдум. По его итогам чуть больше половины голосовавших (51,4%) высказались за внесение изменений в конституцию, которые касаются расширения полномочий президента страны и перехода от парламентской республики к президентской.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРТИЯ, ЧЛЕНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]