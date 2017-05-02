ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию в 40 тыс. евро двум россиянам по делу о пытках сотрудниками полиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил во вторник, что Россия обязана выплатить россиянам Николаю Ситникову и Вадиму Кондакову по 20 тыс. евро в качестве компенсации, говорится в распространенном пресс-релизе суда.

В решении суда отмечается, что в отношении двух истцов была в той или иной степени нарушена статья 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции о защите прав человека.

В иске утверждалось, что в России по отношению к задержанным были приняты жесткие меры и пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов.

В частности, по словам Н.Ситникова и В.Кондакова, они пострадали от насилия полицейских при временном содержании под стражей еще до предъявления им официальных обвинений.

В настоящее время как Н.Ситников, так и В.Кондаков отбывают наказание в местах лишения свободы.

Жалобы, направленные истцами в национальные органы правосудия, так и не были удовлетворены.