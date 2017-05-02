Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8579 RUR   0.0299 GBR   2.195 TRY   0.4793

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.84 Brent   51.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 31° Завтра 12° 23° 5 Май 15° 22° 6 Май 14° 24°

СНГ 02.05.2017 17:43

ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию в 40 тыс. евро двум россиянам по делу о пытках сотрудниками полиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил во вторник, что Россия обязана выплатить россиянам Николаю Ситникову и Вадиму Кондакову по 20 тыс. евро в качестве компенсации, говорится в распространенном пресс-релизе суда.

В решении суда отмечается, что в отношении двух истцов была в той или иной степени нарушена статья 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции о защите прав человека.

В иске утверждалось, что в России по отношению к задержанным были приняты жесткие меры и пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов.

В частности, по словам Н.Ситникова и В.Кондакова, они пострадали от насилия полицейских при временном содержании под стражей еще до предъявления им официальных обвинений.

В настоящее время как Н.Ситников, так и В.Кондаков отбывают наказание в местах лишения свободы.

Жалобы, направленные истцами в национальные органы правосудия, так и не были удовлетворены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕСПЧ, РОССИЯ, ПЫТКИ, ВЕРДИКТ


Похожие новости


Путин освободил Матюшкина от должности уполномоченного РФ при суде в Страсбурге ЕСПЧ обязал Россию выплатить более 180 тыс. евро 23 истцам по делу об отказе в согласовании массовых акций Приговор экс-мэру Махачкалы Амирову обжалован в ЕСПЧ ЕСПЧ обязал РФ выплатить около 200 тыс. евро по делу об исчезновении трех человек в Чечне ЕСПЧ удовлетворил иск 40 жителей Чечни против РФ ЕСПЧ обязал РФ выплатить более 1 млн евро родственникам погибших в Чечне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]