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Дальнее зарубежье 02.05.2017 18:02

Премьер Чехии объявил о готовящейся отставке правительства

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил о планируемой отставке правительства из-за ситуации с вице-премьером и министром финансов страны Андреем Бабишем, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его информации, Б.Соботка намерен встретиться на этой неделе с президентом страны Милошем Земаном и сообщить ему о своем решении.

Ранее в этом году Б.Соботка обвинил А.Бабиша в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, А.Бабиш, второй богатейший предприниматель в Чехии, является единоличным владельцем агрохолдинга Agrofert, что создает конфликт интересов в связи с его политической должностью.

Также А.Бабиш возглавляет центристскую партию ANO 2011, которая по итогам парламентских выборов в 2013 году получила 47 депутатских мест из 200.

Агентство отмечает, что по итогам грядущих выборов в октябре эта партия может выиграть большинство голосов.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]