Премьер Чехии объявил о готовящейся отставке правительства

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил о планируемой отставке правительства из-за ситуации с вице-премьером и министром финансов страны Андреем Бабишем, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его информации, Б.Соботка намерен встретиться на этой неделе с президентом страны Милошем Земаном и сообщить ему о своем решении.

Ранее в этом году Б.Соботка обвинил А.Бабиша в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, А.Бабиш, второй богатейший предприниматель в Чехии, является единоличным владельцем агрохолдинга Agrofert, что создает конфликт интересов в связи с его политической должностью.

Также А.Бабиш возглавляет центристскую партию ANO 2011, которая по итогам парламентских выборов в 2013 году получила 47 депутатских мест из 200.

Агентство отмечает, что по итогам грядущих выборов в октябре эта партия может выиграть большинство голосов.