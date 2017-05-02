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Финансы 02.05.2017 16:39

Первое заседание Комитета кредиторов AtraBank состоится 12 мая

Первое заседание Комитета кредиторов азербайджанского AtraBank, находящегося в ликвидации, состоится 12 мая, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

"Первое заседание Комитета кредиторов Atrabank состоится 12 мая", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Центробанк Азербайджана 27 января 2016 года аннулировал лицензию AtraBank. Причиной такого решения стало то, что банк не выполнил требования к минимальному совокупному капиталу (50 млн манатов – ИФ-Аз), не мог выполнять обязательства перед кредиторами, не проводил деятельность в надежном и пруденциальном порядке.

ОАО "AtraBank" действовало с 1992 года.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, КРЕДИТОРЫ, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]