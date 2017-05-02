Первое заседание Комитета кредиторов азербайджанского AtraBank, находящегося в ликвидации, состоится 12 мая, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

"Первое заседание Комитета кредиторов Atrabank состоится 12 мая", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Центробанк Азербайджана 27 января 2016 года аннулировал лицензию AtraBank. Причиной такого решения стало то, что банк не выполнил требования к минимальному совокупному капиталу (50 млн манатов – ИФ-Аз), не мог выполнять обязательства перед кредиторами, не проводил деятельность в надежном и пруденциальном порядке.

ОАО "AtraBank" действовало с 1992 года.

А.Азизов