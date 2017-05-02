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Регион 02.05.2017 18:15

Анкара может отказаться от вступления в ЕС в случае отсутствия новых пунктов переговорного процесса - Эрдоган

Турция попрощается с Европейским союзом, если блок не начнет обсуждать новые пункты с Анкарой о вступлении в его состав, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"У вас есть один выбор - открыть новые пункты переговоров, которые вы еще не открыли. Если вы их откроете, очень хорошо. В противоположном случае, до свидания", - приводят турецкие СМИ слова Р.Т.Эрдогана.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]