Анкара может отказаться от вступления в ЕС в случае отсутствия новых пунктов переговорного процесса - Эрдоган

Турция попрощается с Европейским союзом, если блок не начнет обсуждать новые пункты с Анкарой о вступлении в его состав, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"У вас есть один выбор - открыть новые пункты переговоров, которые вы еще не открыли. Если вы их откроете, очень хорошо. В противоположном случае, до свидания", - приводят турецкие СМИ слова Р.Т.Эрдогана.