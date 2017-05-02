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Финансы 02.05.2017 16:46

Первое заседание Комитета кредиторов Gandjabank состоится 5 мая

Первое заседание Комитета кредиторов азербайджанского Gandjabank, находящегося в ликвидации, состоится 5 мая, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

"Первое заседание Комитета кредиторов Gandjabank состоится 5 мая в 15:00", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Центробанк Азербайджана 25 января 2016 года принял решение об аннулировании лицензии Gandjabank на банковскую деятельность, так как банк не выполнил требования к минимальному совокупному капиталу (50 млн манатов - ИФ-Аз), не мог выполнять обязательства перед кредиторами, не проводил деятельность в надежном и пруденциальном порядке.

ОАО Gandjabank был создан в 1994 году.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, КРЕДИТОРЫ, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]