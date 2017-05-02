Первое заседание Комитета кредиторов азербайджанского Gandjabank, находящегося в ликвидации, состоится 5 мая, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).
"Первое заседание Комитета кредиторов Gandjabank состоится 5 мая в 15:00", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, Центробанк Азербайджана 25 января 2016 года принял решение об аннулировании лицензии Gandjabank на банковскую деятельность, так как банк не выполнил требования к минимальному совокупному капиталу (50 млн манатов - ИФ-Аз), не мог выполнять обязательства перед кредиторами, не проводил деятельность в надежном и пруденциальном порядке.
ОАО Gandjabank был создан в 1994 году.
А.Азизов
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