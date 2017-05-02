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Это интересно 02.05.2017 16:53

Во Франции арт-дилер забыл в такси картину стоимостью 1,5 млн евро

Специалист, занимающийся продажей полотен, забыл картину стоимостью 1,5 млн евро в такси в Париже, передают во вторник западные СМИ со ссылкой на местных стражей порядка.

Речь идет о произведении итальянского живописца Лучо Фонтаны "Пространственная концепция".

Как отмечается, арт-дилер должен был встретиться с коллекционером живописи в прошлый четверг. Мужчина вызвал такси и положил картину в багажник автомобиля, однако забыл ее забрать по завершении поездки.

После обнаружения пропажи он подал заявление о краже полотна в местные правоохранительные органы. В настоящий момент картина по-прежнему не найдена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАРТИНА, ПРОПАЖА, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]