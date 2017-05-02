Во Франции арт-дилер забыл в такси картину стоимостью 1,5 млн евро

Специалист, занимающийся продажей полотен, забыл картину стоимостью 1,5 млн евро в такси в Париже, передают во вторник западные СМИ со ссылкой на местных стражей порядка.

Речь идет о произведении итальянского живописца Лучо Фонтаны "Пространственная концепция".

Как отмечается, арт-дилер должен был встретиться с коллекционером живописи в прошлый четверг. Мужчина вызвал такси и положил картину в багажник автомобиля, однако забыл ее забрать по завершении поездки.

После обнаружения пропажи он подал заявление о краже полотна в местные правоохранительные органы. В настоящий момент картина по-прежнему не найдена.