Курс манат/доллар на 3 мая - 1,7024 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 мая установил на уровне 1,7024 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

На 2 мая курс составлял 1,7024 манат/$1.

Н.Аббасова