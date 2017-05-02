Региональная конференция МАП состоится в Баку в октябре 2017

Региональная конференция Международной ассоциации прокуроров по вопросам борьбы с киберпреступностью состоится в октябре 2017 года в Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" В Генпрокуратуре Азербайджана.
«В октябре 2017 года в Баку пройдет региональная конференция Международной ассоциации прокуроров, посвященная вопросам борьбы с киберпреступностью в рамках Глобальной сети прокуроров по электронным преступлениям (GPEN)», - отметили в прокуратуре.
Международная неправительственная и неполитическая организация МАП, первая и единственная всемирная организация прокуроров. В нее входят как индивидуальные члены, так и 156 организационных членов (национальные ассоциации прокуроров, прокурорские службы и ряд органов по борьбе с преступностью). МАП представляет примерно 250 тыс. прокуроров из более чем 150 стран.
МАП учреждена в июне 1995 г. Ее официальная инаугурация состоялась в сентябре 1996 г. на первом Общем собрании Ассоциации в Будапеште.
Ф.Исазаде
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