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СНГ 02.05.2017 18:29

Мировое сообщество не должно допустить повторения страшной трагедии, произошедшей три года назад в Одессе - Путин

Президент РФ Владимир Путин призвал мировое сообщество не забывать трагедию в Одессе 2 мая 2014 года.

"Виновные до сих пор не привлечены к ответственности, не наказаны. Мировое сообщество не имеет права ни забывать об этом, ни допускать повторения подобных варварских преступлений в будущем", - сказал В.Путин на брифинге во вторник в Сочи по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он напомнил, что 2 мая исполнилось ровно три года трагическим событиям в Одессе, которые он охарактеризовал как "страшную трагедию". "Украинские националисты загнали беззащитных людей в Дом профсоюзов и заживо их сожгли", - отметил В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ОДЕССА, ТРАГЕДИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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