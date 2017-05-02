Мировое сообщество не должно допустить повторения страшной трагедии, произошедшей три года назад в Одессе - Путин

Президент РФ Владимир Путин призвал мировое сообщество не забывать трагедию в Одессе 2 мая 2014 года.

"Виновные до сих пор не привлечены к ответственности, не наказаны. Мировое сообщество не имеет права ни забывать об этом, ни допускать повторения подобных варварских преступлений в будущем", - сказал В.Путин на брифинге во вторник в Сочи по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он напомнил, что 2 мая исполнилось ровно три года трагическим событиям в Одессе, которые он охарактеризовал как "страшную трагедию". "Украинские националисты загнали беззащитных людей в Дом профсоюзов и заживо их сожгли", - отметил В.Путин.