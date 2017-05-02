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Регион 02.05.2017 18:49

Турецкое агентство сообщает о начале Россией работ по подъему аппаратуры с затонувшего корабля "Лиман"

Российская сторона приступила к работам по подъему аппаратуры с затонувшего 27 апреля в Черном море среднего разведывательного корабля (СРК) "Лиман" Черноморского флота, сообщило во вторник со ссылкой на источник турецкое информационное агентство "Анадолу".

Оно отмечает, что на месте, где затонул "Лиман", находятся опытовое судно "Селигер" и спасательный буксир СБ-739.

СРК "Лиман" затонул после столкновения с иностранным судном. Столкновение произошло в 40 км к западу от пролива Босфор. По официальным данным Минобороны РФ, российский военный корабль затонул, получив пробоину правого борта ниже ватерлинии. По данным Минобороны, все члены экипажа корабля живы и доставлены в Россию.

28 апреля Минобороны РФ сообщило, что с СРК "Лиман" было эвакуировано все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы.

"Все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем корабля была эвакуированы на спасательные средства, а затем благополучно доставлены на базу Черноморского флота в Крыму", - сообщили в военное ведомстве РФ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, КОРАБЛЬ, АППАРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]