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Регион 02.05.2017 19:02

Представители Турции и Ирана обсудили соблюдение перемирия в Сирии в преддверии очередного раунда переговоров в Астане

Представители делегаций Ирана и Турции на двусторонней встрече накануне очередного раунда переговоров по межсирийскому урегулированию в Астане обсудили вопрос укрепления режима перемирия в Сирии, сообщил во вторник источник, близкий к переговорам.

Он отметил, что на встрече также обсуждался вопрос о выработке мер доверия между конфликтующими сторонами в Сирии.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ИРАН, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]