Представители Турции и Ирана обсудили соблюдение перемирия в Сирии в преддверии очередного раунда переговоров в Астане

Представители делегаций Ирана и Турции на двусторонней встрече накануне очередного раунда переговоров по межсирийскому урегулированию в Астане обсудили вопрос укрепления режима перемирия в Сирии, сообщил во вторник источник, близкий к переговорам.

Он отметил, что на встрече также обсуждался вопрос о выработке мер доверия между конфликтующими сторонами в Сирии.