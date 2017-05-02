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Дальнее зарубежье 02.05.2017 19:33

Меркель не видит целесообразности заключать новое соглашение для урегулирования на Украине

Необходимости в заключении нового соглашения в рамках мирного урегулирования на Украине нет, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я не считаю целесообразным заключение нового соглашения", - сказала она во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам канцлера ФРГ, она тоже недовольна нарастающими тенденциями отделения восточных регионов Украины.

"Экспроприация предприятий, транспортная блокада и другие вопросы нужно очень тщательно изучать и сделать все возможное, чтобы повернуть это назад", - добавила она.

"Мы, конечно, хотим обеспечения того, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе - это тоже часть Минских договоренностей - и затем обеспечить политическое решение, которое направлено на проведение местных выборов", - сказала А.Меркель.

"Мы этого еще не добились, но это еще не означает, что мы можем забыть о существующем соглашении и должны перейти к заключению нового", - добавила канцлер ФРГ.

Она пояснила, что в настоящее время проблема заключается не в необходимости заключения нового соглашения по Украине, а в выполнении прежнего.

"Моя убедительная просьба к российскому президенту заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы обеспечить его выполнение", - сказала она.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, УКРАИНА, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]