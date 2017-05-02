Меркель не видит целесообразности заключать новое соглашение для урегулирования на Украине

Необходимости в заключении нового соглашения в рамках мирного урегулирования на Украине нет, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Я не считаю целесообразным заключение нового соглашения", - сказала она во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам канцлера ФРГ, она тоже недовольна нарастающими тенденциями отделения восточных регионов Украины.
"Экспроприация предприятий, транспортная блокада и другие вопросы нужно очень тщательно изучать и сделать все возможное, чтобы повернуть это назад", - добавила она.
"Мы, конечно, хотим обеспечения того, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе - это тоже часть Минских договоренностей - и затем обеспечить политическое решение, которое направлено на проведение местных выборов", - сказала А.Меркель.
"Мы этого еще не добились, но это еще не означает, что мы можем забыть о существующем соглашении и должны перейти к заключению нового", - добавила канцлер ФРГ.
Она пояснила, что в настоящее время проблема заключается не в необходимости заключения нового соглашения по Украине, а в выполнении прежнего.
"Моя убедительная просьба к российскому президенту заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы обеспечить его выполнение", - сказала она.
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