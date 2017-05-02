Свобода слова и печати необходима для укрепления и зашиты демократии - Могерини

Свобода СМИ является основополагающим принципом демократии, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по случаю Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая.

"Атаки против свободы слова и свободы прессы нарастают в мире. Свобода, плюрализм и независимость СМИ необходимы для продвижения и защиты демократии в мире", - сказала Ф.Могерини, уточнив, что в этот раз всемирный день печати отмечается в сложных для журналистики условиях.

"Свобода прессы и свобода слова входят в число самих основ демократии, способствуют построению стабильных, инклюзивных и устойчивых обществ и могут содействовать снижению напряженности и прекращению конфликтов", - говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном в Брюсселе.