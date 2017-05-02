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Дальнее зарубежье 02.05.2017 19:43

Свобода слова и печати необходима для укрепления и зашиты демократии - Могерини

Свобода СМИ является основополагающим принципом демократии, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по случаю Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая.

"Атаки против свободы слова и свободы прессы нарастают в мире. Свобода, плюрализм и независимость СМИ необходимы для продвижения и защиты демократии в мире", - сказала Ф.Могерини, уточнив, что в этот раз всемирный день печати отмечается в сложных для журналистики условиях.

"Свобода прессы и свобода слова входят в число самих основ демократии, способствуют построению стабильных, инклюзивных и устойчивых обществ и могут содействовать снижению напряженности и прекращению конфликтов", - говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном в Брюсселе.

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Тэги: ЕС, ПЕЧАТЬ, СВОБОДА, МОГЕРИНИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]