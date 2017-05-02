Минэкономики Азербайджана принимает заявки от экспортеров на участие в международной продовольственной выставке в Китае весной 2018 года

Министерство экономики Азербайджана начало прием заявок от экспортеров на участие в международной продовольственной выставке SIAL CHINA, отмечается в сообщении ведомства.

Выставка пройдет в мае 2018 года в Китае.

Азербайджан будет представлен на выставке единым стендом. Максимально число азербайджанских экспортеров на выставке составит 50 компаний.

Заявки принимаются до 29 декабря 2017 года.

А.Ахундов