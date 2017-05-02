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СНГ 02.05.2017 20:03

Конфликт на Украине нельзя урегулировать без прямых переговоров его сторон - Путин

Без прямого диалога Киева и Донбасса невозможно урегулировать конфликт на юго-востоке Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно, в конце концов, добиться, чтобы представители киевской власти и представители этих непризнанных республик оказались за одним столом переговоров. Невозможно добиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос "Интерфакса", на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он выразил надежду, что когда-нибудь этого удастся достигнуть.

В.Путин подчеркнул, что необходимо быть последовательными в реализации достигнутых ранее договоренностей, хотя у Киева все меньше возможностей для этого.

"Я глубоко убежден, что сегодняшние киевские власти упустили, может быть, шанс реализовать эти минские договоренности тогда, когда у них были такие внутриполитические возможности. Сегодня они стали меньше уже. Возможности у верхнего политического эшелона власти стали, мягко говоря, гораздо скромнее", - полагает президент РФ.

При этом он подчеркнул, что необходимо продолжать усилия в "нормандском" формате именно в рамках минских соглашений.

"Еще раз хочу подчеркнуть: нельзя строить новые планы, не добившись реализации прежних", - отметил В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]