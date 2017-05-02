Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8579 RUR   0.0299 GBR   2.195 TRY   0.4793

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.84 Brent   51.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 31° Завтра 12° 23° 5 Май 15° 22° 6 Май 14° 24°

Внешняя политика 02.05.2017 17:35

Азербайджан и НАТО обсудили оценочный страновой документ на 2017 год

Баку и Брюссель обсудили оценочный документ «Процесс планирования и анализа» Азербайджана на 2017 год в формате «НАТО + Азербайджан», сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«2 мая в Комитете по партнерству и кооперативной безопасности в штаб-квартире НАТО состоялось заседание, в формате «НАТО + Азербайджан», где был обсужден оценочный документ «Процесс планирования и анализа» Азербайджана на 2017 год»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что в заседании наряду с представителями Министерства обороны, приняли участие уполномоченные представители других соответствующих структур Азербайджана.

«В ходе встречи были обсуждены реформы, проводимые в сфере обороны, сотрудничество с НАТО и странами-партнерами, выполнение целей и обязательств, совместный план военного образования и обучения между Азербайджаном и НАТО. Кроме того, стороны также рассмотрели деятельность, проводимую в рамках Концепции оперативных возможностей, вклад азербайджанских миротворцев в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане и другие вопросы»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Алиев отмечает роль Азербайджана в нормализации отношений между Москвой и Анкарой Столтенберг призвал Баку и Ереван вернуться к переговорам для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Венгрия с 2017 года станет представителем НАТО в Азербайджане Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с НАТО – глава МИД Координатором НАТО в Азербайджане с 2017г будет посольство Венгрии в Баку – посол Азербайджан продолжит оказывать поддержку Афганистану – президент

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]