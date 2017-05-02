Азербайджан и НАТО обсудили оценочный страновой документ на 2017 год

Баку и Брюссель обсудили оценочный документ «Процесс планирования и анализа» Азербайджана на 2017 год в формате «НАТО + Азербайджан», сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«2 мая в Комитете по партнерству и кооперативной безопасности в штаб-квартире НАТО состоялось заседание, в формате «НАТО + Азербайджан», где был обсужден оценочный документ «Процесс планирования и анализа» Азербайджана на 2017 год»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что в заседании наряду с представителями Министерства обороны, приняли участие уполномоченные представители других соответствующих структур Азербайджана.

«В ходе встречи были обсуждены реформы, проводимые в сфере обороны, сотрудничество с НАТО и странами-партнерами, выполнение целей и обязательств, совместный план военного образования и обучения между Азербайджаном и НАТО. Кроме того, стороны также рассмотрели деятельность, проводимую в рамках Концепции оперативных возможностей, вклад азербайджанских миротворцев в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане и другие вопросы»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде