Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8579 RUR   0.0299 GBR   2.195 TRY   0.4793

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.84 Brent   51.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 31° Завтра 12° 23° 5 Май 15° 22° 6 Май 14° 24°

СНГ 02.05.2017 20:15

Президент Молдавии намерен не допустить перехода к одномандатным округам при избрании парламента

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет оказывать давление внутри страны и извне для того, чтобы продвигаемый Демократической партией (ДПМ) проект закона о переходе к одномандатным округам при выборе депутатов парламента не был принят.

"Мы считаем, что эта система, предложенная ДПМ, не является благоприятной для Молдавии и для всей политической системы страны. В случае если ДПМ будет настаивать и проголосует за свой проект, я в качестве президента страны буду блокировать его внедрение", - сказал президент Молдавии журналистам во вторник.

Он отметил, что его позиция по вопросу внедрения одномандатной избирательной системы остается ясной и твердой, нацеленной на то, чтобы не допустить перехода к одномандатным округам.

Президент рассчитывает и на внешнюю поддержку в этом вопросе.

"Данная тема уже обсуждалась с представителями Венецианской комиссии и Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также с руководством Совета Европы", - сообщил И.Додон.

Президент надеется, что парламентское большинство откажется от идеи внедрения одномандатной системы голосования и поддержит его проект смешанной избирательной системы.

"С 10 по 11 мая в Кишиневе будут находиться эксперты Венецианской комиссии. Надеюсь, что в рамках встречи и дискуссии с ними мы озвучим дополнительные аргументы, чтобы убедить в необходимости отказа от одномандатной системы и внедрения смешанной системы и внешних партнеров, и тех, кто контролирует сегодня парламентское большинство", - добавил И.Додон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРЛАМЕНТ, ЗАКОНОПРОЕКТ


Похожие новости


Президент Молдавии обсудил с послом России детали предстоящего визита в Москву Президент Молдавии подтвердил, что приедет на День Победы в Москву Президент Молдавии заявляет, что готов подписать соглашение с НАТО о нейтралитете Президент Молдавии анонсировал новый референдум Президент Молдавии обещает заблокировать законопроект об изменении избирательной системы Президент Молдавии готов обратиться к народу для решения проблемы игнорирования парламентом его предложений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]