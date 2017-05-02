Президент Молдавии намерен не допустить перехода к одномандатным округам при избрании парламента

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет оказывать давление внутри страны и извне для того, чтобы продвигаемый Демократической партией (ДПМ) проект закона о переходе к одномандатным округам при выборе депутатов парламента не был принят.

"Мы считаем, что эта система, предложенная ДПМ, не является благоприятной для Молдавии и для всей политической системы страны. В случае если ДПМ будет настаивать и проголосует за свой проект, я в качестве президента страны буду блокировать его внедрение", - сказал президент Молдавии журналистам во вторник.

Он отметил, что его позиция по вопросу внедрения одномандатной избирательной системы остается ясной и твердой, нацеленной на то, чтобы не допустить перехода к одномандатным округам.

Президент рассчитывает и на внешнюю поддержку в этом вопросе.

"Данная тема уже обсуждалась с представителями Венецианской комиссии и Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также с руководством Совета Европы", - сообщил И.Додон.

Президент надеется, что парламентское большинство откажется от идеи внедрения одномандатной системы голосования и поддержит его проект смешанной избирательной системы.

"С 10 по 11 мая в Кишиневе будут находиться эксперты Венецианской комиссии. Надеюсь, что в рамках встречи и дискуссии с ними мы озвучим дополнительные аргументы, чтобы убедить в необходимости отказа от одномандатной системы и внедрения смешанной системы и внешних партнеров, и тех, кто контролирует сегодня парламентское большинство", - добавил И.Додон.