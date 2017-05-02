Президент Молдавии намерен не допустить перехода к одномандатным округам при избрании парламента

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет оказывать давление внутри страны и извне для того, чтобы продвигаемый Демократической партией (ДПМ) проект закона о переходе к одномандатным округам при выборе депутатов парламента не был принят.
"Мы считаем, что эта система, предложенная ДПМ, не является благоприятной для Молдавии и для всей политической системы страны. В случае если ДПМ будет настаивать и проголосует за свой проект, я в качестве президента страны буду блокировать его внедрение", - сказал президент Молдавии журналистам во вторник.
Он отметил, что его позиция по вопросу внедрения одномандатной избирательной системы остается ясной и твердой, нацеленной на то, чтобы не допустить перехода к одномандатным округам.
Президент рассчитывает и на внешнюю поддержку в этом вопросе.
"Данная тема уже обсуждалась с представителями Венецианской комиссии и Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также с руководством Совета Европы", - сообщил И.Додон.
Президент надеется, что парламентское большинство откажется от идеи внедрения одномандатной системы голосования и поддержит его проект смешанной избирательной системы.
"С 10 по 11 мая в Кишиневе будут находиться эксперты Венецианской комиссии. Надеюсь, что в рамках встречи и дискуссии с ними мы озвучим дополнительные аргументы, чтобы убедить в необходимости отказа от одномандатной системы и внедрения смешанной системы и внешних партнеров, и тех, кто контролирует сегодня парламентское большинство", - добавил И.Додон.
Отношения между Москвой и Баку находится на взлете, важно их оберегать – российский политолог
Признание Москвой территориальной целостности Азербайджана является главным аргументом по Карабаху - Дугин
Азербайджан и НАТО обсудили оценочный страновой документ на 2017 год
Половина финсанкций, применяемых Минналогов, будет оставаться налоговым органам
Минэкономики Азербайджана принимает заявки от экспортеров на участие в международной продовольственной выставке в Китае весной 2018 года
Власти Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитков
Российский Starbucks оказался самым дорогим в мире
Во Франции арт-дилер забыл в такси картину стоимостью 1,5 млн евро
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»