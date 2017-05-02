Власти Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитков

В Анталье ужесточили запреты на распитие алкогольных напитков за пределами отелей, кафе и баров, говорится в документе, размещенном на официальном сайте управления безопасности Антальи.
"В границах провинции Анталья вводится запрет на потребление алкогольных напитков публично и в виде, способном вызвать недовольство окружающих, в таких местах, как открытые для общественного пользования парки, сады, скверы, открытые площадки, жилые кварталы, автодороги, пикниковые зоны и места проведения археологических раскопок, здания железнодорожных и автовокзалов, улицы, переулки, исторические места и места проведения культурных мероприятий, культовые сооружения, заброшенные здания, строительные площадки, помещения для банкоматов, пространства под мостами, прогулочные зоны в пределах границ муниципалитетов, а также любые транспортные средства вне зависимости от места их парковки", - сообщается в документе.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), штраф за нарушение запрета составит 100 турецких лир - около 25 евро.
Генеральное консульство России в Анталье на своей странице в Facebook призвало российских туристов серьезно отнестись к запрету во избежание штрафов.
"В связи с введением в провинции Анталья запрета на употребление спиртных напитков в публичных местах во избежание административных штрафов российским гражданам, в том числе, туристам настоятельно рекомендуется не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей", - говорится в сообщении на странице генконсульства.
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