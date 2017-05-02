Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8579 RUR   0.0299 GBR   2.195 TRY   0.4793

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.84 Brent   51.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 31° Завтра 12° 23° 5 Май 15° 22° 6 Май 14° 24°

Туризм 02.05.2017 17:42

Власти Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитков

В Анталье ужесточили запреты на распитие алкогольных напитков за пределами отелей, кафе и баров, говорится в документе, размещенном на официальном сайте управления безопасности Антальи.

"В границах провинции Анталья вводится запрет на потребление алкогольных напитков публично и в виде, способном вызвать недовольство окружающих, в таких местах, как открытые для общественного пользования парки, сады, скверы, открытые площадки, жилые кварталы, автодороги, пикниковые зоны и места проведения археологических раскопок, здания железнодорожных и автовокзалов, улицы, переулки, исторические места и места проведения культурных мероприятий, культовые сооружения, заброшенные здания, строительные площадки, помещения для банкоматов, пространства под мостами, прогулочные зоны в пределах границ муниципалитетов, а также любые транспортные средства вне зависимости от места их парковки", - сообщается в документе.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), штраф за нарушение запрета составит 100 турецких лир - около 25 евро.

Генеральное консульство России в Анталье на своей странице в Facebook призвало российских туристов серьезно отнестись к запрету во избежание штрафов.

"В связи с введением в провинции Анталья запрета на употребление спиртных напитков в публичных местах во избежание административных штрафов российским гражданам, в том числе, туристам настоятельно рекомендуется не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей", - говорится в сообщении на странице генконсульства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АНТАЛЬЯ, АЛКОГОЛЬ, ЗАПРЕТ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]