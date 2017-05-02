Экс-глава нацполиции Украины Деканоидзе вновь получила гражданство Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили своим указом от 12 апреля восстановил грузинское гражданство бывшей главе Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе, сообщают во вторник грузинские СМИ со ссылкой на президентскую администрацию.
Согласно законодательству Грузии, Х.Деканоидзе автоматически лишилась грузинского гражданства в 2015 году, когда приняла гражданство Украины. После добровольной отставки с должности главы национальной полиции Украины в конце 2016 года она вернулась в Грузию, где активно включилась в политическую деятельность в рядах оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили.
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