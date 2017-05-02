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СНГ 02.05.2017 20:47

Меркель: Германия и Россия всегда должны сохранять возможность продолжения диалога

Канцлер ФРГ Ангела Меркель констатировала отсутствие серьезного прогресса в российско-германских отношениях, однако высказалась за безальтернативность диалога между Москвой и Берлином.

"Конечно, сотрудничество замедлено, иногда мы топчемся на месте, (...) но мы всегда должны сохранять возможность для продолжения диалога. Но нам всегда стоит его поддерживать", - подчеркнула канцлер ФРГ на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В Германии проходила очень драматичная дискуссия, нужно ли инвестировать в расширение "Петербургского диалога", - сказала А.Меркель, отметив, что она высказалась за то, чтобы не прекращать деятельность этой площадки.

В.Путин в свою очередь отметил, что российско-германское сотрудничество - "не какой-то блеф, не какая-то бумажка, за ним стоят судьбы целых предприятий".

"Конечно же, наше сотрудничество вносит существенный вклад в стабилизацию мировой экономики", - подчеркнул российский президент.

Отвечая на вопрос, есть ли у российско-германских отношений перспективы, В.Путин сказал: "Конечно, есть".

В подтверждение своих слов он привел статистику: "за январь-февраль рост торгового оборота между странами вырос на 43% - это уже очень неплохой показатель".

Российский президент признал наличие проблем в отношениях с Берлином. "Да, еще очень многое мешает, но именно это мы и собираемся обсуждать в рамках предложенного ФРГ переговорного процесса на G20 (саммит пройдет в июле в Гамбурге), а также за его рамками. Речь идет о том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы снять ограничения в развитии мировой экономики", - подытожил В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ФРГ, ЛИДЕРЫ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]