Меркель: Германия и Россия всегда должны сохранять возможность продолжения диалога

Канцлер ФРГ Ангела Меркель констатировала отсутствие серьезного прогресса в российско-германских отношениях, однако высказалась за безальтернативность диалога между Москвой и Берлином.

"Конечно, сотрудничество замедлено, иногда мы топчемся на месте, (...) но мы всегда должны сохранять возможность для продолжения диалога. Но нам всегда стоит его поддерживать", - подчеркнула канцлер ФРГ на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В Германии проходила очень драматичная дискуссия, нужно ли инвестировать в расширение "Петербургского диалога", - сказала А.Меркель, отметив, что она высказалась за то, чтобы не прекращать деятельность этой площадки.

В.Путин в свою очередь отметил, что российско-германское сотрудничество - "не какой-то блеф, не какая-то бумажка, за ним стоят судьбы целых предприятий".

"Конечно же, наше сотрудничество вносит существенный вклад в стабилизацию мировой экономики", - подчеркнул российский президент.

Отвечая на вопрос, есть ли у российско-германских отношений перспективы, В.Путин сказал: "Конечно, есть".

В подтверждение своих слов он привел статистику: "за январь-февраль рост торгового оборота между странами вырос на 43% - это уже очень неплохой показатель".

Российский президент признал наличие проблем в отношениях с Берлином. "Да, еще очень многое мешает, но именно это мы и собираемся обсуждать в рамках предложенного ФРГ переговорного процесса на G20 (саммит пройдет в июле в Гамбурге), а также за его рамками. Речь идет о том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы снять ограничения в развитии мировой экономики", - подытожил В.Путин.