Признание Москвой территориальной целостности Азербайджана является главным аргументом по Карабаху - Дугин

Признание Москвой территориальной целостности Азербайджана является главным аргументом в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» российский общественный деятель и политолог Александр Дугин.

«Признание Россией территориальной целостности Азербайджана и есть главный аргумент, что эта территориальная целостность существует. Пусть де-юре. Пусть не де-факто. Если Россия говорит, что это территория Азербайджана, вот это является ключевым», - подчеркнул А.Дугин.

По его словам, необходимо серьезно относиться к позиции официальной Москвы в вопросе признания территориальной целостности государств.

«Я сформулировал такую формулу. Территориальная целостность постсоветского государства зависит от России. Если отношения хорошие, то территориальная целостность есть, и она крепка. Если отношения плохие, то она ослабевает до такой критической стадии, что легко может быть утрачена», - сказал он.

А.Дугин подчеркнул, что дружба с Москвой служит обеспечению территориальной целостности.

По его словам, в Баку начали понимать, что Россия является другом и союзником и Азербайджана, и Армении.

«Мы видим, что Баку понимает, что представлять русских как только проармянскую сторону – это не конструктивно и не верно. Россия следует своим национальным интересам. Да, мы союзники, друзья с Арменией. Но из этого абсолютно не надо делать вывод, что мы противники или оппоненты Азербайджана. Мы такие же друзья и союзники Азербайджану. И если мы сбалансируем эти отношения, а вопрос об этих пяти регионах (вокруг Нагорного Карабаха) – это лакмусовая бумага. Если нам удастся совместно с Азербайджаном и Арменией прийти к решению этой темы, то тогда взлет произойдет по-настоящему. При этом с самим Карабахом ситуация будет отложена», - сказал А.Дугин.

Он подчеркнул, что на нынешнем этапе переговоров наиболее реальным является вопрос возвращения Азербайджану пяти районов, оккупированных Арменией.

«Надо понимать, что вопрос пяти районов стоит на повестке дня сегодня. Еще две района (Лачинский и Кяльбяджарский – ИФ-Аз) стоят на более поздней повестке дня. Там более серьезная ситуация - Лачинский коридор и так далее. А вопрос Нагорного Карабаха - это дело еще более далекого будущего. Если не форсировать ситуацию, не ставить никому никаких невыполнимых требований, не срывать этот процесс, то будет, я думаю, позитивно», - отметил политолог.

Р.Бабаев