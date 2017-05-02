Отношения между Москвой и Баку находится на взлете, важно их оберегать – российский политолог

Российский общественный деятель и политолог Александр Дугин позитивно оценивает развитие двусторонних отношений между Москвой и Баку.
«Азербайджано-российские отношения находятся в настоящее время в состоянии наиболее продуктивного взлета. Мы видим, что Баку и сам президент Ильхам Алиев очень точно осознали, что Россия не является противником и что противостояние с Россией в рамках прозападных блоков является деструктивным для республики Азербайджана», - подчеркнул А.Дугин агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, сотрудничество с Россией может решить очень много экономических, политических, транспортных, геополитических проблем.
«Если следовать той траектории, по которой развиваются наши отношения с Азербайджаном, то мы двигаемся к высшей точке. Мы на взлете. Важно не дать нас на взлете сбить. Важно создать для этого психологическую, интеллектуальную атмосферу не только общения наших президентов, но и установить контакт и диалог между обществами на уровне элит, научного сообщества», - отметил политолог.
А.Дугин подчеркнул, что И.Алиев «все больше и больше выступает как активный субъект международной политики в сложнейших вопросах, затрагивающих российские интересы».
«Транспортный коридор «Север-Юг» - это прорыв в наших отношениях. Возможность обсуждения участия Азербайджана в Евразийском банке, как в отдельной российско-казахско-азербайджанской структуре, в первую очередь, тоже совершенно новое изменение в сторону региональной валютной многополярности», - сказал он.
Он отметил, что Западу может не нравиться позитивное развитие азербайджано-российских отношений.
«Западу они могут не нравиться, они могут даже их саботировать и торпедировать. Но мне кажется, что Баку, оставаясь нейтральным государством, не переходя ни на одну сторону, следуя собственным интересам, может исключительно в союзе и в альянсе с Россией как раз эти интересы обеспечить и укрепить свой суверенитет. Что сейчас и происходит», - добавил эксперт.
Р.Бабаев
Половина финсанкций, применяемых Минналогов, будет оставаться налоговым органам
Минэкономики Азербайджана принимает заявки от экспортеров на участие в международной продовольственной выставке в Китае весной 2018 года
Власти Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитков
Российский Starbucks оказался самым дорогим в мире
Во Франции арт-дилер забыл в такси картину стоимостью 1,5 млн евро
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Меркель информировала Путина об основных темах саммита G-20 в Гамбурге - Песков
США будут развивать сотрудничество с Туркменистаном - Трамп
Меркель: Германия и Россия всегда должны сохранять возможность продолжения диалога
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»