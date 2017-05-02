Отношения между Москвой и Баку находится на взлете, важно их оберегать – российский политолог

Российский общественный деятель и политолог Александр Дугин позитивно оценивает развитие двусторонних отношений между Москвой и Баку.

«Азербайджано-российские отношения находятся в настоящее время в состоянии наиболее продуктивного взлета. Мы видим, что Баку и сам президент Ильхам Алиев очень точно осознали, что Россия не является противником и что противостояние с Россией в рамках прозападных блоков является деструктивным для республики Азербайджана», - подчеркнул А.Дугин агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, сотрудничество с Россией может решить очень много экономических, политических, транспортных, геополитических проблем.

«Если следовать той траектории, по которой развиваются наши отношения с Азербайджаном, то мы двигаемся к высшей точке. Мы на взлете. Важно не дать нас на взлете сбить. Важно создать для этого психологическую, интеллектуальную атмосферу не только общения наших президентов, но и установить контакт и диалог между обществами на уровне элит, научного сообщества», - отметил политолог.

А.Дугин подчеркнул, что И.Алиев «все больше и больше выступает как активный субъект международной политики в сложнейших вопросах, затрагивающих российские интересы».

«Транспортный коридор «Север-Юг» - это прорыв в наших отношениях. Возможность обсуждения участия Азербайджана в Евразийском банке, как в отдельной российско-казахско-азербайджанской структуре, в первую очередь, тоже совершенно новое изменение в сторону региональной валютной многополярности», - сказал он.

Он отметил, что Западу может не нравиться позитивное развитие азербайджано-российских отношений.

«Западу они могут не нравиться, они могут даже их саботировать и торпедировать. Но мне кажется, что Баку, оставаясь нейтральным государством, не переходя ни на одну сторону, следуя собственным интересам, может исключительно в союзе и в альянсе с Россией как раз эти интересы обеспечить и укрепить свой суверенитет. Что сейчас и происходит», - добавил эксперт.

Р.Бабаев