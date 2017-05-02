Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8579 RUR   0.0299 GBR   2.195 TRY   0.4793

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.84 Brent   51.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 31° Завтра 12° 23° 5 Май 15° 22° 6 Май 14° 24°

Внешняя политика 02.05.2017 18:59

Отношения между Москвой и Баку находится на взлете, важно их оберегать – российский политолог

Российский общественный деятель и политолог Александр Дугин позитивно оценивает развитие двусторонних отношений между Москвой и Баку.

«Азербайджано-российские отношения находятся в настоящее время в состоянии наиболее продуктивного взлета. Мы видим, что Баку и сам президент Ильхам Алиев очень точно осознали, что Россия не является противником и что противостояние с Россией в рамках прозападных блоков является деструктивным для республики Азербайджана», - подчеркнул А.Дугин агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, сотрудничество с Россией может решить очень много экономических, политических, транспортных, геополитических проблем.

«Если следовать той траектории, по которой развиваются наши отношения с Азербайджаном, то мы двигаемся к высшей точке. Мы на взлете. Важно не дать нас на взлете сбить. Важно создать для этого психологическую, интеллектуальную атмосферу не только общения наших президентов, но и установить контакт и диалог между обществами на уровне элит, научного сообщества», - отметил политолог.

А.Дугин подчеркнул, что И.Алиев «все больше и больше выступает как активный субъект международной политики в сложнейших вопросах, затрагивающих российские интересы».

«Транспортный коридор «Север-Юг» - это прорыв в наших отношениях. Возможность обсуждения участия Азербайджана в Евразийском банке, как в отдельной российско-казахско-азербайджанской структуре, в первую очередь, тоже совершенно новое изменение в сторону региональной валютной многополярности», - сказал он.

Он отметил, что Западу может не нравиться позитивное развитие азербайджано-российских отношений.

«Западу они могут не нравиться, они могут даже их саботировать и торпедировать. Но мне кажется, что Баку, оставаясь нейтральным государством, не переходя ни на одну сторону, следуя собственным интересам, может исключительно в союзе и в альянсе с Россией как раз эти интересы обеспечить и укрепить свой суверенитет. Что сейчас и происходит», - добавил эксперт.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ЭКСПЕРТ


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана, России и Армении обсудили субстантивные переговоры по Карабаху, проведенные президентами в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, заявляют в Баку Переговоры глав МИД РФ, Азербайджана и Армении 28 апреля пройдут за закрытыми дверями Азербайджано-российская AzRusTrans готова инвестировать в строительство зернового терминала в Иране – глава компании Азербайджано-российская компания AzRusTrans планирует наладить коридор для поставок грузов из Финляндии в Иран Военные специалисты Азербайджана и России обсудили вопросы сотрудничества по химической, биологической и радиологической защите Россия поставила в Азербайджан новую партию оружия и военной техники - Минобороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]