Половина финсанкций, применяемых Минналогов, будет оставаться налоговым органам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым 50% суммы финансовых санкций, применяемых министерством налогов, будет оставаться в распоряжении ведомства, отмечается в сообщении на сайте главы государства.
Согласно поправкам, эти средства будут направлены на усиление социальной защиты сотрудников министерства, укрепление материально-технической базы налоговых органов, повышение научно-технического потенциала в налоговой сфере.
Оставшаяся половина финансовых санкций будет направляться в госбюджет.
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