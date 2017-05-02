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Бизнес и законодательство 02.05.2017 19:44

Половина финсанкций, применяемых Минналогов, будет оставаться налоговым органам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым 50% суммы финансовых санкций, применяемых министерством налогов, будет оставаться в распоряжении ведомства, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Согласно поправкам, эти средства будут направлены на усиление социальной защиты сотрудников министерства, укрепление материально-технической базы налоговых органов, повышение научно-технического потенциала в налоговой сфере.

Оставшаяся половина финансовых санкций будет направляться в госбюджет.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, МИННАЛОГОВ, ПОПРАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]