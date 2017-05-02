Половина финсанкций, применяемых Минналогов, будет оставаться налоговым органам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым 50% суммы финансовых санкций, применяемых министерством налогов, будет оставаться в распоряжении ведомства, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Согласно поправкам, эти средства будут направлены на усиление социальной защиты сотрудников министерства, укрепление материально-технической базы налоговых органов, повышение научно-технического потенциала в налоговой сфере.

Оставшаяся половина финансовых санкций будет направляться в госбюджет.