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Дальнее зарубежье 02.05.2017 21:15

США будут развивать сотрудничество с Туркменистаном - Трамп

Президент США Дональд Трамп направил в адрес президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравления по случаю праздника Новруз байрамы, сообщает Государственное информагентство страны.

"Американский народ и наши деловые круги будут продолжать исследовать новые области для дальнейшего развития сотрудничества с Туркменистаном", - говорится в письме Д.Трампа, опубликованном во вторник.

В послании подчеркивается, что многие жители США тоже отметили праздник Новруз байрамы.

"Мой друг Джек Никлаус, недавно вернувшийся после визита в Ашхабад, рассказал мне очень многое о красоте Туркменистана и тёплом гостеприимстве туркменского народа", - говорится в письме президента США.

В апреле 2017 года президент Туркменистана Г.Бердымухамедов принял американского профессионального игрока в гольф Д.Никлауса. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере спорта. Д.Никлаус подтвердил готовность оказывать всемерную поддержку развитию в Туркменистане такого популярного во всём мире вида спорта, как гольф.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]