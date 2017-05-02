США будут развивать сотрудничество с Туркменистаном - Трамп

Президент США Дональд Трамп направил в адрес президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравления по случаю праздника Новруз байрамы, сообщает Государственное информагентство страны.

"Американский народ и наши деловые круги будут продолжать исследовать новые области для дальнейшего развития сотрудничества с Туркменистаном", - говорится в письме Д.Трампа, опубликованном во вторник.

В послании подчеркивается, что многие жители США тоже отметили праздник Новруз байрамы.

"Мой друг Джек Никлаус, недавно вернувшийся после визита в Ашхабад, рассказал мне очень многое о красоте Туркменистана и тёплом гостеприимстве туркменского народа", - говорится в письме президента США.

В апреле 2017 года президент Туркменистана Г.Бердымухамедов принял американского профессионального игрока в гольф Д.Никлауса. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере спорта. Д.Никлаус подтвердил готовность оказывать всемерную поддержку развитию в Туркменистане такого популярного во всём мире вида спорта, как гольф.