США будут развивать сотрудничество с Туркменистаном - Трамп

Президент США Дональд Трамп направил в адрес президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравления по случаю праздника Новруз байрамы, сообщает Государственное информагентство страны.
"Американский народ и наши деловые круги будут продолжать исследовать новые области для дальнейшего развития сотрудничества с Туркменистаном", - говорится в письме Д.Трампа, опубликованном во вторник.
В послании подчеркивается, что многие жители США тоже отметили праздник Новруз байрамы.
"Мой друг Джек Никлаус, недавно вернувшийся после визита в Ашхабад, рассказал мне очень многое о красоте Туркменистана и тёплом гостеприимстве туркменского народа", - говорится в письме президента США.
В апреле 2017 года президент Туркменистана Г.Бердымухамедов принял американского профессионального игрока в гольф Д.Никлауса. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере спорта. Д.Никлаус подтвердил готовность оказывать всемерную поддержку развитию в Туркменистане такого популярного во всём мире вида спорта, как гольф.
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