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Дальнее зарубежье 03.05.2017 14:46

Китай планирует запустить собственный аналог "Википедии"

Китай планирует запустить свою собственную версию онлайн-энциклопедии в следующем году, сообщает в среду британская Би-Би-Си.

По данным Би-би-си, над созданием проекта трудятся более 20 тыс. человек.

Всего энциклопедия будет содержать не менее 300 тыс. записей как минимум 1 тыс. слов в каждой.

В отличие от "Википедии", наполнять информацией китайскую энциклопедию будут представители государственных университетов, и она не будет открытой для редактирования добровольцами.

Доступ к "Википедии" в КНР открыт, но некоторые разделы этой энциклопедии в Китае заблокированы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ИНТЕРНЕТ, ВИКИПЕДИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]