Китай планирует запустить свою собственную версию онлайн-энциклопедии в следующем году, сообщает в среду британская Би-Би-Си.

По данным Би-би-си, над созданием проекта трудятся более 20 тыс. человек.

Всего энциклопедия будет содержать не менее 300 тыс. записей как минимум 1 тыс. слов в каждой.

В отличие от "Википедии", наполнять информацией китайскую энциклопедию будут представители государственных университетов, и она не будет открытой для редактирования добровольцами.

Доступ к "Википедии" в КНР открыт, но некоторые разделы этой энциклопедии в Китае заблокированы.