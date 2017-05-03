Китай планирует запустить свою собственную версию онлайн-энциклопедии в следующем году, сообщает в среду британская Би-Би-Си.
По данным Би-би-си, над созданием проекта трудятся более 20 тыс. человек.
Всего энциклопедия будет содержать не менее 300 тыс. записей как минимум 1 тыс. слов в каждой.
В отличие от "Википедии", наполнять информацией китайскую энциклопедию будут представители государственных университетов, и она не будет открытой для редактирования добровольцами.
Доступ к "Википедии" в КНР открыт, но некоторые разделы этой энциклопедии в Китае заблокированы.
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