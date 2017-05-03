В России рассмотрят вопрос о признании приговора суда Армении рядовому Пермякову, убившему семью в Гюмри - источник

Окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит вопрос о признании пожизненного приговора армянского суда российскому военнослужащему Валерию Пермякову по обвинению в убийстве в Гюмри семи членов семьи Аветисян, сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

"После вступления в законную силу данного приговора по представлению Минюста РФ окружной суд Южного военного округа 4 мая должен рассмотреть вопрос о признании вердикта армянского суда в отношении Пермякова. Это позволит поставить перед армянской стороной вопрос о передаче российского военнослужащего для отбывания наказания на родине", - сказал собеседник агентства.

Накануне в Минюсте Армении сообщили, что в настоящее время обсуждается вопрос о месте отбывания наказания российским военнослужащим В.Пермяковым.

"Он осужден и армянским, и российским судом. В настоящее время обсуждается вопрос организации места несения наказания", - заявили "Интерфаксу" в министерстве юстиции Армении в минувший вторник.

В свою очередь, адвокат В.Пермякова Эдуард Агаджанян сообщил "Интерфаксу", что "теоретически В.Пермяков может быть отправлен в Россию".

"Конкретных данных пока нет. Но может быть учтено обстоятельство, что при рассмотрении дела армянским судом он уже был осужден российским судом", - сказал адвокат.

12 августа 2015 года гарнизонный военный суд РФ в Гюмри признал В.Пермякова виновным по трем статьям УК РФ - дезертирство, хищение оружия и его незаконное ношение, приговорив его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Данное дело было выделено из уголовного дела об убийстве в Гюмри.

23 августа суд в Армении приговорил В.Пермякова к пожизненному заключению за убийство в Гюмри 12 января 2015 года семи членов семьи Аветисян, в том числе двух малолетних детей.