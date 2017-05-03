Путин обсудит с Эрдоганом инцидент с химоружием в Сирии

Президент РФ Владимир Путин обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию с инцидентом с химическим оружием в Хан-Шейхуне, который пока так и не расследуется международным сообществом.
"В развитие состоявшихся в апреле телефонных разговоров лидеры также обменяются мнениями по ситуации вокруг инцидента с химическим оружием в Хан-Шейхуне (4 апреля с.г.), тщательное и беспристрастное международное расследование которого пока так и не стартовало", - говорится в материалах к переговорам В.Путина и Р.Эрдогана.
Лидеры, как ожидается, "сверят часы" по актуальным международным и региональным проблемам, прежде всего касающимся совместной борьбы с терроризмом и урегулированием сирийского кризиса.
"Россия и Турция играют ключевую роль в политико-дипломатических усилиях по деэскалации конфликта в САР в рамках астанинского процесса, активно содействуют межсирийским консультациям под эгидой ООН в женевском формате", - говорится в материалах.
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