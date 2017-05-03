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Регион 03.05.2017 14:34

Путин обсудит с Эрдоганом инцидент с химоружием в Сирии

Президент РФ Владимир Путин обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию с инцидентом с химическим оружием в Хан-Шейхуне, который пока так и не расследуется международным сообществом.

"В развитие состоявшихся в апреле телефонных разговоров лидеры также обменяются мнениями по ситуации вокруг инцидента с химическим оружием в Хан-Шейхуне (4 апреля с.г.), тщательное и беспристрастное международное расследование которого пока так и не стартовало", - говорится в материалах к переговорам В.Путина и Р.Эрдогана.

Лидеры, как ожидается, "сверят часы" по актуальным международным и региональным проблемам, прежде всего касающимся совместной борьбы с терроризмом и урегулированием сирийского кризиса.

"Россия и Турция играют ключевую роль в политико-дипломатических усилиях по деэскалации конфликта в САР в рамках астанинского процесса, активно содействуют межсирийским консультациям под эгидой ООН в женевском формате", - говорится в материалах.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]