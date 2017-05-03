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Дальнее зарубежье 03.05.2017 15:32

Приоритетами председательства Эстонии в ЕС станут открытая экономика и безопасность Европы - премьер

Правительство Эстонии на выездном заседании в среду в Брюсселе утвердило принципы программы председательства в Европейском союзе.

"Приоритетами являются открытая и стремящаяся к обновлению экономика Европы, безопасная и защищенная Европа, устойчивая Европа, дигитальная Европа и свободное перемещение данных", - сказал журналистам премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas).

Он отметил, что эти четыре главных приоритета разделены на 18 подпрограмм и для их реализации предусмотрено рассмотреть проекты 80 правовых актов. Правительство планирует утвердить программу действий в окончательном виде на заседании 29 июня.

"Целью Эстонии является содействие оживлению экономики Европейского союза и созданию современных рабочих мест", - сказал Ю.Ратас.

Эстония намерена также предложить конкретные и современные решения в области безопасности в открытой Европе. "Наряду с современными IT-решениями Эстония выступает за усиление трансграничного сотрудничества и считает очень важным усиление оборонного сотрудничества", - подчеркнул Ю.Ратас.

Он также высказался за расширение возможностей для европейцев: "это означает развитие электронных торговли и услуг". "Эстония выступает за то, чтобы каждому человеку были обеспечены равные возможности", - подчеркнул глава правительства.

Эстония примет руководство Евросоюзом на шесть месяцев с 1 июля. Находящиеся в Брюсселе члены правительства Эстонии знакомят Европейскую комиссию с приоритетами правительства.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЕС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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