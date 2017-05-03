Приоритетами председательства Эстонии в ЕС станут открытая экономика и безопасность Европы - премьер

Правительство Эстонии на выездном заседании в среду в Брюсселе утвердило принципы программы председательства в Европейском союзе.
"Приоритетами являются открытая и стремящаяся к обновлению экономика Европы, безопасная и защищенная Европа, устойчивая Европа, дигитальная Европа и свободное перемещение данных", - сказал журналистам премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas).
Он отметил, что эти четыре главных приоритета разделены на 18 подпрограмм и для их реализации предусмотрено рассмотреть проекты 80 правовых актов. Правительство планирует утвердить программу действий в окончательном виде на заседании 29 июня.
"Целью Эстонии является содействие оживлению экономики Европейского союза и созданию современных рабочих мест", - сказал Ю.Ратас.
Эстония намерена также предложить конкретные и современные решения в области безопасности в открытой Европе. "Наряду с современными IT-решениями Эстония выступает за усиление трансграничного сотрудничества и считает очень важным усиление оборонного сотрудничества", - подчеркнул Ю.Ратас.
Он также высказался за расширение возможностей для европейцев: "это означает развитие электронных торговли и услуг". "Эстония выступает за то, чтобы каждому человеку были обеспечены равные возможности", - подчеркнул глава правительства.
Эстония примет руководство Евросоюзом на шесть месяцев с 1 июля. Находящиеся в Брюсселе члены правительства Эстонии знакомят Европейскую комиссию с приоритетами правительства.
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Мали в Азербайджане
Русские чувствуют себя в Азербайджане лучше, чем во многих других регионах мира – Дугин
Нефтяной рынок уже заложил продление ограничений на добычу в текущие котировки - эксперты
Курс манат/доллар на 4 мая - 1,7024 AZN/$1
Авиакомпании США пообещали улучшить сервис и сократить овербукинг
Веллингтон и Эдинбург возглавляют список самых приятных для проживания городов - FT
Азербайджан активно борется с исламофобией – президент Алиев
Органы госбезопасности Азербайджана обеспечат безопасность на Исламиаде – глава СГБ
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
«День ковроткача» в Азербайджанском музее ковра
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»