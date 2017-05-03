Белый дом смягчил стандарты школьного питания в США, введенные Обамой

Администрация президента США Дональда Трампа ослабила контроль за стандартами здорового питания в школах, которые продвигала бывшая первая леди Мишель Обама.

Министр сельского хозяйства Сонни Пердью отложил введение ограничения на содержание в пище соли, смягчил требования к цельнозерновым продуктам, а также вновь разрешил включать в меню подслащенное молоко. Это "сделает школьные обеды снова великими", гласит заголовок пресс-релиза на сайте ведомства.

"Если дети отказываются от еды и она отправляется в мусорное ведро, они не получают питательных веществ, тем самым сводя на нет смысл программы", - заявил С.Пердью, занявший пост министра 25 апреля.

Федеральный закон о здоровом питании в школах был подписан президентом Бараком Обамой в 2010 году, напоминает BBC.

Согласно документу, правительство соглашалось финансировать закупку бесплатных обедов, только если они соответствовали требованиям по содержанию калорий, соли и трансжиров. Также в меню должно было быть больше фруктов, овощей и цельнозерновых.

Более 30 млн американских детей, в основном из бедных семей, обедают в школах за счет федерального бюджета. Каждый пятый американский ребенок страдает от ожирения, следует из данных государственной статистики.

В 2012 году школьники стали есть на 16% больше по сравнению с 2011 годом, показало исследование Гарвардского университета. При этом они выбрасывали около 40% выдаваемых им фруктов, то есть столько же, сколько и до принятия закона.