Путин и Эрдоган обсудят вопрос о поставках в Турцию С-400

Тема поставок в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 будет обсуждаться на переговорах президентов РФ Владимира Путина и Турции Тайипа Реджепа Эрдогана.

"Сейчас будет обсуждаться", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли на переговорах подниматься данная тема.

В середине марта текущего года министр национальной обороны Турции Фикри Ышык сообщил о подвижках на переговорах с Россией по вопросу поставок Анкаре С-400.

"Однако пока говорить о готовности к подписанию соглашения рано. Переговоры продолжаются", - сказал министр информационному агентству "Анадолу" 15 марта.

Ранее в этот же день гендиректор госкорорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении Турции кредита на закупку российского вооружения, в том числе систем С-400 "Триумф".

"Турция - да, они высказывали пожелание, хотели получить кредит, но пока вопрос еще не решен. Это уже министерства финансов ведут переговоры, как они подпишут, как примут решение о выделении того или иного кредита по объему - так мы уже будем и дальше подписывать контракты на поставки", - сказал С.Чемезов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

При этом он затруднился сказать, когда будет принято соответствующее решение. "Трудно сказать", - отметил С.Чемезов.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Система ПВО С-400 "Триумф" задействована, в частности, для обороны российской военной базы Хмеймим в Сирии.