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Дальнее зарубежье 03.05.2017 16:16

В ЕС не считают финансовые требования Брюсселя по Brexit "наказанием"

Координатор ЕС по переговорам по Brexit Мишель Барнье опроверг заявления о том, что финансовые требования Европейского Союза от Великобритании являются "наказанием" или "счетом за Brexit".

"Нет ни наказания, ни счета за Brexit. Финансовое урегулирование касается только совершения расчетов", - заявил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Он напомнил, что точная сумма, которую должна будет выплатить Британия в ЕС по своим обязательствам, пока не установлена, и для ее определения будет использована специальная методология.

Также М.Барнье добавил, что Лондону не следует полагать, будто переговоры по Brexit будут легкими.

"Некоторые создали иллюзию, будто Brexit не окажет материального воздействия на наши жизни и, что переговоры быстро завершатся", - сказал координатор ЕС по переговорам по Brexit, призвав начать их как можно скорее.

Ранее газета Financial Times, проанализировав новые требования группы стран во главе с Францией и Германией, сообщила, что выход Британии из ЕС может стоить ей до 100 млрд евро.

В ответ на это руководитель британской переговорной группы по Brexit Дэвид Дэвис заявил телеканалу ITV, что Лондон к оплате такие счета не примет.

"Мы не заплатим 100 млрд евро. Мы поступим, как должны. Мы серьезно относимся к собственным обязательствам. И то, что нам нужно сделать, это детально обсудить, каковы наши права и обязательства", - сказал Д.Дэвис.

Ранее речь шла о 50 млрд фунтов или около 60 млрд евро.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ФИНАНСЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]