Азербайджан активно борется с исламофобией – президент Алиев

Баку активно противостоит исламофобии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджан активно участвует в борьбе с исламофобией», - подчеркнул И.Алиев на встрече с генеральным секретарем Организации Исламского сотрудничества Юсуфом Аль-Усаймина, сообщает сайт главы государства.

Президент отметил, что развитие связей с ОИС является важным направлением внешней политики Баку. «Солидарность и политика сотрудничества между мусульманскими странами являются одними из важнейших вопросов повестки дня и наши инициативы в этом направлении служат делу сближения мусульманских государств в политической, экономической и других областях», - сказал И.Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Баку всегда солидарен с мусульманскими странами в рамках международных организаций, особенно, ООН, отметив оказываемую со стороны ОИС мощную поддержку Азербайджану.

И.Алиев отметил, что азербайджанский народ высоко оценивает принятое на последнем саммите ОИС решение о создании контактной группы по оккупации Арменией территории Азербайджана. «Эта позиция играет важную роль в укреплении связей между Баку и ОИС», - сказал президент, выразив уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между сторонами.

«Азербайджан является очень важным членом исламской семьи и ОИС в развитии сотрудничества в политической, экономической, культурной, социальной и молодежной сферах», - подчеркнул, в свою очередь, Ю.Аль-Усаймин.

По его словам, толерантность и процессы развития в Азербайджане являются примером для исламского мира.

Ю.Аль-Усаймин отметил важность проведения в Азербайджане IV Игр Исламской солидарности.

Стороны также обсудили туристический потенциал Азербайджана.

Р.Бабаев