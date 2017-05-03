Азербайджан активно борется с исламофобией – президент Алиев

Баку активно противостоит исламофобии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Азербайджан активно участвует в борьбе с исламофобией», - подчеркнул И.Алиев на встрече с генеральным секретарем Организации Исламского сотрудничества Юсуфом Аль-Усаймина, сообщает сайт главы государства.
Президент отметил, что развитие связей с ОИС является важным направлением внешней политики Баку. «Солидарность и политика сотрудничества между мусульманскими странами являются одними из важнейших вопросов повестки дня и наши инициативы в этом направлении служат делу сближения мусульманских государств в политической, экономической и других областях», - сказал И.Алиев.
Глава государства подчеркнул, что Баку всегда солидарен с мусульманскими странами в рамках международных организаций, особенно, ООН, отметив оказываемую со стороны ОИС мощную поддержку Азербайджану.
И.Алиев отметил, что азербайджанский народ высоко оценивает принятое на последнем саммите ОИС решение о создании контактной группы по оккупации Арменией территории Азербайджана. «Эта позиция играет важную роль в укреплении связей между Баку и ОИС», - сказал президент, выразив уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между сторонами.
«Азербайджан является очень важным членом исламской семьи и ОИС в развитии сотрудничества в политической, экономической, культурной, социальной и молодежной сферах», - подчеркнул, в свою очередь, Ю.Аль-Усаймин.
По его словам, толерантность и процессы развития в Азербайджане являются примером для исламского мира.
Ю.Аль-Усаймин отметил важность проведения в Азербайджане IV Игр Исламской солидарности.
Стороны также обсудили туристический потенциал Азербайджана.
Р.Бабаев
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