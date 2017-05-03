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Религия 03.05.2017 14:30

Азербайджан активно борется с исламофобией – президент Алиев

Баку активно противостоит исламофобии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджан активно участвует в борьбе с исламофобией», - подчеркнул И.Алиев на встрече с генеральным секретарем Организации Исламского сотрудничества Юсуфом Аль-Усаймина, сообщает сайт главы государства.

Президент отметил, что развитие связей с ОИС является важным направлением внешней политики Баку. «Солидарность и политика сотрудничества между мусульманскими странами являются одними из важнейших вопросов повестки дня и наши инициативы в этом направлении служат делу сближения мусульманских государств в политической, экономической и других областях», - сказал И.Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Баку всегда солидарен с мусульманскими странами в рамках международных организаций, особенно, ООН, отметив оказываемую со стороны ОИС мощную поддержку Азербайджану.

И.Алиев отметил, что азербайджанский народ высоко оценивает принятое на последнем саммите ОИС решение о создании контактной группы по оккупации Арменией территории Азербайджана. «Эта позиция играет важную роль в укреплении связей между Баку и ОИС», - сказал президент, выразив уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между сторонами.

«Азербайджан является очень важным членом исламской семьи и ОИС в развитии сотрудничества в политической, экономической, культурной, социальной и молодежной сферах», - подчеркнул, в свою очередь, Ю.Аль-Усаймин.

По его словам, толерантность и процессы развития в Азербайджане являются примером для исламского мира.

Ю.Аль-Усаймин отметил важность проведения в Азербайджане IV Игр Исламской солидарности.

Стороны также обсудили туристический потенциал Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: ОИС, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]