Турция в 2016 г. из-за российских ограничений втрое снизила поставки продукции АПК в РФ

Турция в 2016 году втрое, до $300 млн, снизила поставки продовольствия и сельхозсырья в РФ, сообщается в материалах к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в РФ.
Согласно документу, это произошло "под влиянием российских ограничительных мер".
На долю продукции АПК пришлось 22,6% турецких поставок в РФ.
В целом импорт из Турции в Россию в 2016 году сократился на 47%, до $2,14 млрд.
Как сообщалось, правительство РФ с 1 января 2016 года запретило поставки из Турции томатов, лука, цветной капусты и капусты брокколи, огурцов и корнишонов, цитрусовых и других овощей и фруктов, а также земляники и клубники. Это решение было принято после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.
Россельхознадзор, в свою очередь, с 17 марта 2016 года запретил поставки перца и гранатов, с 25 апреля - баклажанов, с 16 мая - салата-латука и салата айсберг, с 19 мая - кабачков и тыкв. Эти решения были приняты в связи с продолжающим поступлением из Турции продукции, зараженной карантинными для России организмами. Служба пока не прогнозирует сроки снятия этих запретов.
После официальных извинений турецкой стороны правительство РФ с 9 октября 2016 года отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив. С 9 марта 2017 года были разрешены поставки гвоздик, репчатого лука и лука шалот, цветной капусты и капусты брокколи, а также соли.
Между тем, одна из крупных статей турецкого экспорта в РФ - томаты - остаются под запретом. Не снят запрет и на поставки огурцов, яблок и груш. Продолжается эмбарго и в отношении продукции птицеводства - частей тушек и субпродуктов кур и индеек.
В ответ на это Турция с 15 марта 2017 года исключила Россию из числа стран, которые пользуются правом беспошлинного ввоза некоторых видов растительной продукции. Теперь пшеницу и кукурузу в Турцию российские экспортеры могут поставлять по пошлине в 130%, рис - в 45%, подсолнечный шрот - в 13,5%, бобовые - в 9,7%, подсолнечное масло - в 36%. Это фактически остановило поставки в Турцию.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопросы поставок зерна в Турцию могут обсуждаться среди тем на переговорах президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи в среду.
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